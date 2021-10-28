Названы пять специй, предотвращающих рак

На данный момент известно как минимум пять специй, которые богаты антиоксидантами. Благодаря этому они борются со свободными радикалами, снижают риск развития воспалений, в том числе онкологических.

Об этом РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Дик. По ее словам, в рацион следует включить тимьян, куркуму, корицу, шалфей и орегано.

При этом данные специи обладают и другими полезными свойствами. К примеру, корица снижает уровень сахара в крови, помогает снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума, в свою очередь, помогает избавиться от лишнего веса и благотворно влияет на работу мозга. К слову, как уже писала "РГ", похудению также способствуют кардамон и мускатный орех.

Шалфей и орегано полезны для пищеварения, а тимьян рекомендуют употреблять во время простуды.