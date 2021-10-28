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28.10.2021 15:29
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage для США удивил рычагом и версией X-Pro для бездорожья

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В США состоялась третья премьера нового поколения Kia Sportage, который до этого был представлен на родине и в Европе. Североамериканский вариант кроссовера нашёл, чем удивить.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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В США в отличие от Европы будет продаваться Kia Sportage с увеличенным размером колёсной базы - такой же, как в Южной Корее. Поэтому кроссовер имеет дополнительное остекление в задней части "аквариума".

Кроме обычных версий Sportage можно будет купить в уже знакомом по корейскому рынку исполнении X-Line, имеющим незамысловатый декор: накладка на бамперы и пороги, рейлинги и 19-дюймовые колёсные диски.

Однако для вылазок на территорию без асфальта и для эксплуатации в заснеженных районах предусмотрен Sportage X-Pro - версия, пока доступная только в США. Её отличия заключаются в наличии "тёплых" опций - подогревов форсунок и лобового стекла, LED-фар, 17-дюймовых колёс на "зубастых" покрышках BFGoodrich, а также в новом режиме трансмиссии "Snow".

В США турбомоторы для Kia Sportage не положены: на старте продаж единственным силовым агрегатом станет 190-сильный "атмосферник" 2.5 GDI в паре с 8-диапазонным "автоматом", рычаг которого вместо "шайбы" также является особенностью североамериканской версии модели. В будущем появятся комплектации с гибридными силовыми установками.

Производство для местного рынка налажено на заводе Kia в штате Джорджия. Старт продаж запланирован на первый квартал 2022 года.

Что касается России, то новый Sportage тоже не доберётся до дилеров раньше начала следующего года. С большой долей вероятности, у нас будут продавать "длинный" вариант, а не укороченный, как в Европе.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia