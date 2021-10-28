Онколог назвал ранние симптомы рака, при которых срочно нужен врач

Специально для "Российской газеты" д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Лапино-2 Михаил Давыдов рассказал, почему сегодня онкологические заболевания "борются" за первое место среди причин смертности во всем мире. И назвал первые симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу, чтобы проверить свое здоровье:

- Такой резкий всплеск заболеваемости обусловлен, прежде всего, тем, что медицина развивается и диагностирование смертельных опухолей стало намного качественней, чем 15-20 лет назад. Но, к большому сожалению, профилактика рака все еще не является частью культуры здоровья современного человека.

Очень часто онкологический диагноз ставится, когда болезнь уже достигла 3-4 стадии и организму нанесен существенный вред. В чем причина? Прежде всего, в том, что рак никак не заявляет о себе, а его симптомы легко спутать с другими болезнями. И человек может не догадываться, что у него рак. Чаще всего явные сигналы появляются тогда, когда опухоль дает метастазы или достигает тех размеров, которые мешают нормально функционировать органу.

Тем временем, практически любую жалобу пациента можно объяснить относительно безобидными причинами. Важно понимать, что если дискомфорт не проходит за нескольких недель, то следует срочно обратиться к врачу. И все проверить.

Какие симптомы должны насторожить

Регулярный кашель, который длится больше месяца, может быть причиной сезонной болезни или бронхита. А может быть симптомом рака легких или опухоли головы и шеи. Особенно если выделяется слюна с кровью.

Изменение в тембре голоса, его осиплость или охриплость, могут быть признаком поражения лимфоузлов органов грудной клетки, а возможно, сигналы о наличии опухолей гортани. Стоит обращать внимание на появление уплотнений или язв в ротовой полости.

Нарушение пищеварения, длящееся более трех дней, особенно если при этом не менялся рацион и режим питания. Очень часто при онкологии толстого кишечника появляется непрекращающаяся диарея или запоры. Также стоит идти к врачу, если в стуле присутствует кровь черного или красного цвета.

В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника.

Тем, кто старше 40-45 лет, колоноскопию рекомендуется делать регулярно раз в год, независимо от того, есть какие-то проблемы или нет. Потому что это единственный способ обнаружить рак на ранней стадии. А риск возникновения онкологии у людей старше 50 лет выше.

Изменение частоты мочеиспускания, задержка мочи, кровь в моче и тому подобное. Эти симптомы могут указывать, например, на инфекционное заболевание. А могут и на рак простаты или мочевого пузыря. Поэтому необходимо пройти обследование.

Регулярная изжога, повышенная кислотность, затрудненное глотание - повод провести эндоскопическое исследование. Такие проявления, в том числе, считаются симптомами рака пищевода и желудка.

Боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение желудка, продолжительный зуд в области половых органов, не типичные выделения. Все это может указывать на рак яичников или матки.

Изменение лимфоузлов, шишки или уплотнения на теле, которые не проходят в течение месяца, тоже должны насторожить. Возможно, это безобидные образования, а может это симптомы рака. Причем практически любого.

Так же не следует оставлять без внимания изменение родинок по форме и размеру. Незаживающие язвы или раны на коже, множественные синяки, болячки во рту, белые или красные пятна на деснах, языке должны насторожить человека и стать поводом для похода к врачу.

Постоянная усталость, частое повышение температуры тела, сильные нетипичные головные боли, внезапная потеря веса, ночной жар или потливость. Все это может быть симптомами разных типов онкологии.