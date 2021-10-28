Парковка на Lada Largus станет безаварийной: фургон получит камеру

Стало известно, что АвтоВАЗ планирует расширить список оснащения фургона Lada Largus, который до конца года получит новую опцию, позволяющую сделать процесс парковки более безопасным.

С декабря 2021 года фургоны Lada Largus обзаведутся камерой заднего вида, которая будет предложена для модели в комплектациях Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus с обоими доступными для автомобиля двигателями. Об этом со ссылкой на источник в дилерской сети сообщает сайт "Лада.онлайн". Какой будет доплата за камеру, пока неизвестно.

В настоящее время цены на указанные комплектации составляют 916 900 и 938 900 рублей за фургон, оснащённый 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 литра, 936 900 и 958 900 рублей - за модель со 106-сильным 16-клапанным мотором. Коробка передач - 5-ступенчатая МКП.

К моменту начала продаж фургонов с новой опцией цены на Lada будут повышены из-за обязательных дополнительных опций, список и стоимость которых регламентирует сам АвтоВАЗ.