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28.10.2021 19:08
Рубрика: Власть

Предлагается наказывать рублем за жестокое обращение с животными

Текст: Владислав Куликов
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в КоАП, направленный на защиту животных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроектом предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными. Например, вводятся санкции за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Для мучителей невинного зверья предлагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если к мукам животного причастно должностное лицо, штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей. Юридических лиц накажут штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. С инициативой выступили председатеь комитета Госдумы - Павел Крашенинников и зампред комитета Владимир Бурматов.

В Уголовном кодексе еще в 2017 году появилась статья "Жестокое обращение с животными". Практика по ней активно нарабатывается. Однако никто не станет заводить уголовное дело за то, что гражданин просто избил собаку, морит ее голодом или создает мучительные условия содержания. Зато под статью Кодекса об административных правонарушениях такой поступок вполне может попасть. И ощутимо скажется на кошельке хозяина.

Как напоминают авторы проекта, в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Он установил требования по защите животных. Однако административная ответственность за нарушение его положений пока не установлена.

"Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного Федерального закона. Она будет зависеть от тяжести проступка и от того, кто его совершил, - граждане, должностные или юридические лица", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

КоАП предлагается дополнить несколькими статьями. Например, статьей 8.50 "Несоблюдение требований к содержанию животных". Она предусматривает административную ответственность за несколько нарушений. Несоблюдение гражданами общих требований к содержанию животных будет наказываться предупреждением или штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей.

За содержание и использование зверей, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, предлагается ввести штраф для граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Отдельной статьей предусмотрены санкции за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Большие штрафы, в частности, вводятся за нарушения - и в первую очередь скотские условия - в зоопарках, цирках, дельфинариях.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными", - отметил Павел Крашенинников.

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