Новости

Во Франции спустили на воду подлодку, "сшитую" из двух 10:47
Предполагаемый убийца экс-банкира покончил с собой в белорусском СИЗО 10:38
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области 10:35
Восемь украинских компаний выкупили доступную электроэнергию из РФ 10:25
Кабмин обнулил вывозные пошлины на алюминиевые сплавы 10:23
В Архангельской области усилили коронавирусные ограничения 10:16
СМИ: В посольстве США в Москве скоро будет некому работать 10:06
Под Мурманском ликвидировали готовившего теракты сторонника ИГ 10:00
В Подмосковье стало меньше ДТП с пьяными водителями 09:56
Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от одышки после COVID-19 09:52
Соглашения Ялтинского форума на 40 млрд рублей подпишут до конца года 09:50
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров 09:29
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 09:08
Эксперт сообщила, что COVID-19 способствует облысению 09:01
В Москве из-за коронавируса закрылась сфера услуг 08:51
Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID 07:41
"Вашингтон" проиграл "Детройту", несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова 07:35
В Минфине назвали уровень госдолга регионов 07:27
Реабилитолог рассказал о "второй пандемии" в России 07:20
В Арктике обнаружены обломки судна-охотника за нацистскими шпионами 07:13
В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки 07:04
Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту 07:02
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции 06:18
Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля 06:01
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 05:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

Предполагаемый убийца экс-банкира покончил с собой в белорусском СИЗО

Текст: Владислав Куликов

Возможный убийца бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в следственном изоляторе в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Напомним, в громком убийстве подозревается деловой партнер банкира Андрей Скрипкин. После убийства он, как рассказывают правоохранители, сбежал в Беларусь, но был отслежен по системе "Поток".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
За что могли убить семью банкира Михаила Яхонтова

"Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Беларуси и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством", - рассказал собеседник агентства. Напомним, в среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Правоохранительные органы сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая. Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.

Как сообщает "Интерфакс", в ходе допроса в Беларуси Скрипкин рассказал, что преступление не было спланировано заранее и произошло спонтанно. Если верить задержанному, он пришел к Яхонтову обсудить некие "финансовые дела". Между сторонами завязался конфликтный диалог, который перерос в драку. В потасовке Скрипкин повалил Яхонтова и связал его, а затем и всех остальных членов семьи. Однако даже связанный экс-банкир отказался выполнять требования вымогателя, после чего тот убил всех членов семьи бизнесмена и уехал на машине в Беларусь. Вероятно, на данный момент это основная версия.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии