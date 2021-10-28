Предполагаемый убийца экс-банкира покончил с собой в белорусском СИЗО

Возможный убийца бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой в следственном изоляторе в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Напомним, в громком убийстве подозревается деловой партнер банкира Андрей Скрипкин. После убийства он, как рассказывают правоохранители, сбежал в Беларусь, но был отслежен по системе "Поток".

"Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Беларуси и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством", - рассказал собеседник агентства. Напомним, в среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Правоохранительные органы сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая. Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.

Как сообщает "Интерфакс", в ходе допроса в Беларуси Скрипкин рассказал, что преступление не было спланировано заранее и произошло спонтанно. Если верить задержанному, он пришел к Яхонтову обсудить некие "финансовые дела". Между сторонами завязался конфликтный диалог, который перерос в драку. В потасовке Скрипкин повалил Яхонтова и связал его, а затем и всех остальных членов семьи. Однако даже связанный экс-банкир отказался выполнять требования вымогателя, после чего тот убил всех членов семьи бизнесмена и уехал на машине в Беларусь. Вероятно, на данный момент это основная версия.