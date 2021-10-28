Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши

Если снизить для Польши контрактную цену газа, это никак не повлияет на антироссийскую позицию Варшавы, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу газ. PGNiG просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в ЕС.

"Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNIG к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту. Польша считает, что нынешняя чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых она закупает топливо. Напомним: Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам. Она сделала все возможное, чтобы сорвать сооружение "Северного потока-2". Она не намерена закупать у нас газ после 2022 года. Она ведет борьбу против России на всех международных площадках. Она тянет Украину в НАТО. И такая страна просит нас о снижении цены?" - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор уверен, что какое бы решение ни было принято, "признательности не будет".

"В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - добавил он.