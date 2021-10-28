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28.10.2021 07:20
Рубрика: Общество

Реабилитолог рассказал о "второй пандемии" в России

Текст: Алексей Иванов

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной примерно половины смертей в России. Это, по аналогии с COVID-19, вполне можно назвать "второй пандемией", но о ней при этом мало, кто говорит.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Таким мнением с радио Sputnik поделился специалист-реабилитолог Александр Фомин.

Он отметил, что эту печальную статистику вполне реально улучшить, при этом ничего сверхъестественного для этого не требуется - достаточно немного изменить свой образ жизни. Об этом свидетельствует, в частности, опыт ряда других стран, где смертность от сердечно-сосудистых заболеваний заметно ниже.

Одним из способов снизить риск их появления является увеличение подвижности в течение дня. По словам Фомина, ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы слишком много времени проводим сидя. Поэтому раз в час нужно делать хотя бы небольшую разминку. Помимо этого специалист советует посвящать активной ходьбе от 45 до 90 минут в день.

- Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить, - заключил Фомин.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников также развенчал миф о вреде для сердечно-сосудистой системы красного мяса. Ученые не нашли доказательств связи между его употреблением и развитием атеросклероза и других "родственных" болезней.

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