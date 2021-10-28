Редчайший суперкар улетел в кювет

В Чехии в пригороде Праги в ДТП попал редчайший суперкар Pagani Zonda итальянского производства.

Водитель машины ярко-желтого цвета не справился с управлением на извилистой трассе, улетел в кювет и врезался в дерево. Происшествие имело место в конце октября, точная дата не указывается.

Купе при этом получило серьезные повреждения - полностью разбита передняя часть, возможно, восстановлению она уже не подлежит. А водитель остался цел и невредим.

Попавший в ДТП экземпляр - Zonda C12 S выпуска начала 2000-х. Напомним, Pagani Zonda производился с 1999 по 2019 год. Суперкар имел среднемоторную компоновку, задние ведущие колеса и оснащался 7,0-литровым бензиновым V12 Mercedes-Benz AMG мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 750 Нм.

В свое время суперкар Pagani был одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире - с 0 до 100 км/ч разгонялся за 3,7 секунды, максимальная скорость составляла 335 км/ч. Хорошо сохранившийся экземпляр такого автомобиля сегодня стоит около 300 тысяч долларов.