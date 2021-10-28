Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.10.2021 23:18
Рубрика: ПДД

На МКАД изменят знаки перед съездами

Текст: Сергей Бабкин
Столичный центр органов дорожного движения намерен пересмотреть навигацию на МКАД. Об этом свидетельствует документация аукциона, размещенного на портале "Госзакупки".
Фото: Мамонтов Сергей / РИА Новости Фото: Мамонтов Сергей / РИА Новости
Фото: Мамонтов Сергей / РИА Новости

Победитель торгов уже определен. Аналитикам организации предстоит изучить дорожные знаки на МКАД в особенности вблизи крупных развязок. Зачастую они оказываются непонятны водителям, даже если дорогу прокладывает навигатор. В итоге аварии на кольце - по-прежнему частое явление. Водители, пропустившие съезд, начинают резко перестраиваться и тормозить, и другие участники движения не имеют возможности среагировать.

Фото: Александр Корольков/РГ
Камеры выявили в Москве более 117 тысяч непристегнутых водителей

После анализа ситуации победитель аукциона должен будет предложить новую концепцию навигации на МКАД. Она может затрагивать формат знаков, их местоположение и другие особенности. Предполагается, что изменение навигации значительно улучшит показатели безопасности скоростного кольца.