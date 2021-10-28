На МКАД изменят знаки перед съездами

Столичный центр органов дорожного движения намерен пересмотреть навигацию на МКАД. Об этом свидетельствует документация аукциона, размещенного на портале "Госзакупки".

Победитель торгов уже определен. Аналитикам организации предстоит изучить дорожные знаки на МКАД в особенности вблизи крупных развязок. Зачастую они оказываются непонятны водителям, даже если дорогу прокладывает навигатор. В итоге аварии на кольце - по-прежнему частое явление. Водители, пропустившие съезд, начинают резко перестраиваться и тормозить, и другие участники движения не имеют возможности среагировать.

После анализа ситуации победитель аукциона должен будет предложить новую концепцию навигации на МКАД. Она может затрагивать формат знаков, их местоположение и другие особенности. Предполагается, что изменение навигации значительно улучшит показатели безопасности скоростного кольца.