Новая автодорога разгрузит МКАД на юго-западе столицы

До конца года столичная дорожная сеть прирастет еще более чем на 50 километров современных автотрасс. "Планы дорожного строительства остаются грандиозными - с 2021 года и до конца 2023-го в столице планируется построить и запустить 268 километров дорог, 88 мостов, тоннелей, эстакад и 51 пешеходный переход", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Продолжается и строительство автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Магистраль пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее - через Калужское шоссе до Варшавского, соединяя тем самым 4 магистрали и улучшая связь между активно развивающимися районами ТиНАО. После ввода в строй (ориентировочно в 2024 году) всех пяти ее участков магистраль сможет стать полноценным дублером Московской кольцевой на юго-западе столицы.

"Я родился и вырос в Солнцево, - рассказывает москвич Александр Шелихов, - люблю его всем сердцем, однако с транспортной доступностью долгое время у нас были большие проблемы: добираться из города было долго и неудобно. На машине тоже не вариант - пробки. Все изменилось, когда в 2018 году в Солнцево пришло метро, район обрел второе дыхание. А решение столичных властей построить дорогу в Бутово, где я сейчас работаю, только укрепило мое желание присмотреть квартиру в Солнцево и переехать сюда".

После ввода в строй (ориентировочно в 2024 году) всех пяти участков магистраль сможет стать полноценным дублером Московской кольцевой на юго-западе столицы

Новая дорога разбита на участки и сооружается поэтапно. На первом участке от Киевского до Калужского шоссе построено и реконструировано почти 35 километров дорог, в том числе 3 тоннеля, 9 путепроводов, обустроено три подземных перехода. Участок сдан еще в 2018 году. Для личного транспорта работает по две полосы в каждую сторону, общественный движется по боковым проездам. Ввод участка в эксплуатацию помог перераспределить транспортные потоки между Киевским и Калужским шоссе, что снизило нагрузку на МКАД, обеспечил удобный подъезд автомобилей к станциям метро "Саларьево", "Филатов луг" и "Прокшино", улучшил транспортную доступность поселков Московский и Сосенское.

Через год открыли второй участок - от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово". В его составе - уникальный тоннель, где в одном уровне проходит дорога прямого хода, съезд и заезд с новой трассы на Калужское шоссе и два тоннеля Сокольнической (красной) линии метро. Про этот отрезок магистрали с полной уверенностью можно сказать: мал золотник, да дорог. Так, 7-километровая дорога взяла на себя часть трафика с Киевского и Калужского шоссе на подъезде к МКАД, а также в целом на территории Троицкого и Новомосковского округов, в целом улучшила там дорожную ситуацию. Кроме того, она обеспечила беспроблемный доступ общественного и личного транспорта к станциям подземки "Коммунарка" и "Ольховая". Ну, а деревня Столбово обрела, помимо всего прочего, современный транспортно-пересадочный узел.

В работе пока остаются три участка будущего юго-западного дублера МКАД. На участке от Боровского до Киевского шоссе предстоит реконструировать и построить 7,6 километра автодорог, в том числе 242-метровую эстакаду и 73-метровый тоннель. Это инженерное сооружение строится так называемым "миланским способом": строители возводят стены тоннеля и укладывают перекрытия, по которым можно пустить автомобильное движение. А защищенные крышей перекрытия строители достраивают тоннель, не мешая движению на поверхности. Проект предусматривает обустройство двух подземных пешеходных переходов, которые будут оснащены лифтами для удобства маломобильных граждан. В этих сооружениях уже идет бетонирование конструкций. Участок от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны уже спроектирован, идут конкурсные процедуры по определению подрядчика, а по участку от улицы Поляны до Варшавского шоссе пока ведется проектирование. "Мэр столицы Сергей Собянин поставил перед нами задачу - реконструировать дороги Новой Москвы, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Тем временем

Благодаря появлению новых автотрасс и реконструкции существующих доля перегруженных участков на магистральной сети столицы за 10 лет сократилась на 18 процентов, а среднее время поездки уменьшилось на 9 минут. С 2011 года построено 1058 километров дорог, 310 мостов, тоннелей и эстакад, а также 269 переходов. Только с начала нынешнего года дорожная сеть выросла на 48 километров, построено 28 мостов, тоннелей и эстакад, 17 пешеходных переходов.