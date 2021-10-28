Оперштаб: В Москве выявлено 8440 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 8440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1679 человек. На ИВЛ находятся 733 человека.

В городе выздоровели еще 5232 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 578 057. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 40 096 случаев COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru.