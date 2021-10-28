Орловские власти ввели QR-коды для спа-салонов

С 30 октября посетить орловские фитнес-центры и спа-салоны можно будет по предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или QR-кода, который можно получить на портале Госуслуг. Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Также пропуском в мир красоты и здоровья может стать актуальный ПЦР-тест, уточнили в пресс-службе правительства региона. С 8 ноября QR-коды понадобятся для доступа в заведения общественного питания, торговые центры и магазины - за исключением тех, что торгуют продуктами. В них вход пока останется свободным.

- В дальнейшем поставлена задача вводить систему QR-кодов и для продовольственных магазинов, - цитирует пресс-служба главу региона Андрея Клычкова.

По данным на четверг в Орловской области зарегистрировано 252286 заболевших COVID-19. Суточный прирост составил 297 человек. Глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов сообщил, что в орловских больницах осталось 84 свободных койки для больных коронавирусом.