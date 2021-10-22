Указ губернатора Орловской области от 22 октября 2021 года № 532 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 октября 2021 года включительно" заменить словами "по 30 ноября 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 октября 2021 года включительно" заменить словами "по 30 ноября 2021 года включительно";

3) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. Организациям здравоохранения, находящимся на территории Орловской области, осуществлять свою деятельность в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в соответствии с режимом работы, установленным для их деятельности в иные периоды времени и обеспечивающим оказание медицинской помощи населению в полном объеме.";

4) в пункте 1 раздела I приложения 1:

а) приостановить действие подпункта "а";

б) дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан;";

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-2 "Крым", Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна - Калиновка, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19;

2) фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

3) объектов розничной торговли, торговых центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте объекта розничной торговли составляет не менее 15 %;

объектов розничной торговли, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров и отвечающих следующим требованиям:

данный объект отнесен к организации, осуществляющей деятельность

в сфере оказания услуг, свободной (защищенной) от COVID-19;

данный объект расположен вне торговых центров, имеет отдельный вход с улицы;

на данном объекте обеспечивается предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

4) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19;

5) салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19;

6) учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков;

7) учреждений физической культуры и спорта.

Данное ограничение не распространяется на проведение тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, при наличии у работников и спортсменов сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов до мероприятия (за исключением лиц, не достигших 18 лет);

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Под организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг, свободными (защищенными) от COVID-19, понимаются:

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории одного обособленного объекта оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников которых (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания

к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа;

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории нескольких обособленных объектов оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) одного или нескольких обособленных объектов оказания услуг которых вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа. Данные организации должны быть включены в установленном порядке в Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19, и иметь идентификационный номер.";

г) приостановить действие подпунктов "ж", "и", "к";

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Заселение граждан в гостиницы, иные объекты размещения осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов (за исключением лиц, не достигших 18 лет).";

5) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"2. Неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам в возрасте старше 65 лет, переведенным на дистанционный режим работы, не прошедшим полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, проведения вакцинации, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений и органов власти осуществить мероприятия по переводу на дистанционный режим работы не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции и не имеющих справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, граждан в возрасте старше 60 лет, лиц, имеющих заболевания согласно приложению к настоящему порядку.

Режим работы, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, может не применяться к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и у работодателя которых отсутствует объективная возможность их перевода на дистанционный режим работы. В данном случае трудовая деятельность осуществляется с соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту работы.".

2. Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 настоящего указа вступают в силу со дня официального опубликования.

Подпункты "а", "б" подпункта 4 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 25 октября 2021 года и действуют по 7 ноября 2021 года включительно.

Подпункт "д" подпункта 4, подпункт 5 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 25 октября 2021 года.

Подпункты "в", "г" подпункта 4 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 30 октября 2021 года и действуют по 7 ноября 2021 года включительно.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области Т.В.Крымова







