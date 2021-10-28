Проценко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди молодежи

Чаще всего коронавирус поражает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, сердечная недостаточность. Но все чаще и чаще на больничных койках оказываются и молодые люди. Об этом в эфире программы "Вести" заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Дельта", к сожалению, демонстрирует то, что все чаще и чаще у нас, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии, оказываются молодые пациенты без сопутствующих патологий", - отметил он. По словам доктора, это очень тревожный тренд.

При этом он был вынужден констатировать, что эффективного препарата, который бы подавлял распространение вируса, до сих пор нет. А течение болезни постоянно меняется. Сейчас у пациентов быстрее поражаются лёгкие.

Когда текущая волна коронавируса пойдет на спад, Проценко предсказать не берется. По его словам, у нас наблюдаются низкий уровень вакцинации и мутации вируса. Пока появляется много тяжелобольных в отделениях реанимации интенсивной терапии.