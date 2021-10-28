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28.10.2021 13:40
Рубрика: Происшествия

Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма

Текст: Иван Егоров
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Во время прений сторон в мировом суде Тверского района Москвы гособвинитель попросил назначить блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой по 10 месяцев колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ольга Бондарева.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Блогера привлекли за нарушение ПДД, которыми он хвастался в интернете

По ее словам, после прения сторон судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на пятницу, 29 октября.

Бобиева и Чистову обвиняют по статье УК об оскорблении чувств верующих после провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. На фото, выложенным с соцсетях, блогер и его подруга, стоящая перед ним на коленях в куртке с надписью полиция, имитировали половой акт.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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