Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма

Во время прений сторон в мировом суде Тверского района Москвы гособвинитель попросил назначить блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой по 10 месяцев колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ольга Бондарева.

По ее словам, после прения сторон судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на пятницу, 29 октября.

Бобиева и Чистову обвиняют по статье УК об оскорблении чувств верующих после провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. На фото, выложенным с соцсетях, блогер и его подруга, стоящая перед ним на коленях в куртке с надписью полиция, имитировали половой акт.