Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве по-прежнему напряженная, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на минувшей неделе было выявлено около 49 тысяч новых случаев COVID-19. Такие же показатели, подчеркнула Ракова, фиксировались в конце декабря прошлого года. "Четыре дня прошедших показывают, что хотя немного снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растет", - рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 8440 новых случаев ковида.