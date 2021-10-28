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28.10.2021 13:44
Рубрика: Общество

Ректоры вузов рассказали о работе университетов в период нерабочих дней

Текст: Мария Агранович
Вузы некоторых регионов с 28 октября переходят на удаленный режим работы. Напомним, в соответствии с приказом Минобрнауки, ректоры могут выбрать удобный формат продолжения обучения: самостоятельная работа студентов, онлайн-консультации с преподавателями и прочее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, на удаленное обучение с 28 октября переходит РАНХиГС.

"За 2020 год мы накопили большой опыт работы в дистанте. Подчеркну, что в удаленном режиме академия сохраняет очную форму обучения, которая позволяет поддерживать живое общение между студентами и преподавателями, - отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау. - Полноценный и правильно организованный дистант предполагает занятия, где преподаватели и студенты встречаются и работают по расписанию".

Кстати, просьбы о введении удаленки в последние недели, когда ситуация с коронавирусом стала ухудшаться, поступали в ректораты вузов и от самих студентов. Ведь если в самих университетах меры безопасности соблюдаются строго, то, например, в общественном транспорте об этом заботятся далеко не все. Метро, автобусы - большинство студентов добирается до вуза именно так.

"Заболевших с каждым днем все больше. Временный переход на дистант, на мой взгляд, - лучший выход, - считает магистрант МГУТУ им. Разумовского Айтолкын Сейдуллаева. - Сейчас главное - остановить распространение коронавируса. А за качество образования я не волнуюсь. Удаленка вводится не в первый раз: мы уже знаем, что это такое. Да и технологии сегодня позволяют получать знания без потери качества".

По мнению студентки четвертого курса факультета менеджмента РЭУ им. Плеханова Оксаны Костенко, переход на дистант - более чем обоснованное решение в сложившейся ситуации. "Мы уже пережили несколько периодов удаленки, и они показали, что в эпоху интернета поддерживать качество образования в таком формате несложно, - говорит Оксана. - Хорошо учиться можно и дома, все зависит от самих студентов. Если есть желание получить знания, ты их получишь".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Некоторые вузы вместо дистанта выбрали формат самостоятельной работы. Например, в Сибирском федеральном университете в субботу, 30 октября, занятия пройдут удаленно, а после студенты неделю будут сами выполнять задания от преподавателей. Их проверят, когда вуз вернется к обычному режиму работы.

"Такой формат позволит, по нашему мнению, сохранить темп обучения и при этом максимально сократить количество контактов", - прокомментировал ректор СФУ Максим Румянцев.

Некоторые вузы выбрали гибридный вариант обучения в нерабочую неделю. Так, студентов Башкирского госуниверситета с 30 октября по 3 ноября переводят на дистант, а 5 и 6 ноября ребята буду заниматься самостоятельно.

Практически все вузы открыли мобильные прививочные пункты в учебных корпусах или пригласили специальные бригады медиков, чтобы и сотрудники, и студенты могли быстро и безопасно сделать прививку от COVID-19. В том же БашГУ для удобства открыты два пункта вакцинации.

"Прививку в вузе можно будет сделать и в праздничные дни: график работы пунктов вакцинации активно транслируется по всем официальным каналам информации вуза. Я тоже одним из первых сделал прививку, потому что только таким ответственным отношением к своему здоровью и здоровью своих близких мы сможем повлиять на нынешнюю ситуацию, - подчеркнул ректор БашГУ Николай Морозкин.

В регионах Общество Образование Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва ПФО Башкортостан СФО Красноярский край Красноярск Пандемия коронавируса COVID-19

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