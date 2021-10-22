Вузы в нерабочие дни могут перевести студентов на дистант

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий, - сказал министр. - Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования".

При этом Валерий Фальков отметил, что самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить: лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции - это вакцинация", - подчеркнул Фальков.

Между тем, о графике работы уже объявили некоторые московские университеты. Напомним, в Москве, по указу мэра, нерабочие дни начнутся 28 октября.

Так, уже известно, что в это время студенты МГУ им. Ломоносова будут учиться дистанционно. Об этом говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего. В дни удаленки не будет привычных лекций: в это время будут проводиться консультации по подготовке к промежуточной аттестации.

Будет закрыт на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября и МГТУ им. Баумана. Деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации студентов, но исключительно в дистанционном формате. Обучение по основным программам в указанный период проводиться не будет.