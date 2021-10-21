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21.10.2021 18:00
Рубрика: Общество

МГТУ им. Баумана уйдет на каникулы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана с 28 октября по 7 ноября будет закрыт. Обучение по основным программам проводиться не будет. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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На главной странице вуза вывешен приказ ректора. Согласно ему, в период с 28 октября по 7 ноября университет будет закрыт. "В установленный период могут проводиться консультации с применением дистанционных технологий; обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится, основные пары по расписанию не проводятся", - сообщает портал вуза.

МГТУ им. Баумана приглашает в нерабочие дни пройти вакцинацию, заняться домашними делами и закрыть долги по учебе.

Напомним, что в столице, согласно указу мэра, объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут проводить занятия дистанционно. Детские сады и школы уйдут на каникулы.

Общество Образование Наука и образование МГТУ им. Баумана Пандемия коронавируса COVID-19

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