МГТУ им. Баумана уйдет на каникулы

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана с 28 октября по 7 ноября будет закрыт. Обучение по основным программам проводиться не будет. Об этом сообщает пресс-служба университета.

На главной странице вуза вывешен приказ ректора. Согласно ему, в период с 28 октября по 7 ноября университет будет закрыт. "В установленный период могут проводиться консультации с применением дистанционных технологий; обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится, основные пары по расписанию не проводятся", - сообщает портал вуза.

МГТУ им. Баумана приглашает в нерабочие дни пройти вакцинацию, заняться домашними делами и закрыть долги по учебе.

Напомним, что в столице, согласно указу мэра, объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут проводить занятия дистанционно. Детские сады и школы уйдут на каникулы.