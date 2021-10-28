Тишковец пообещал жителям столичного региона иллюзию бабьего лета

Тишковец рассказал, что первый выходной день обойдется без осадков, под утро будет плюс 5-7 градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе - до плюс 10-15 градусов. Это на 7-8 градусов выше нормы и больше похоже на погоду в конце сентября. "Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его - в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градусов", - отметил представитель центра погоды "Фобос".

Тишковец также рассказал, что за последние 73 года температура воздуха в конце октября преодолевала отметку в 10 градусов со знаком "плюс" не чаще одного раза в 9-10 лет. При этом 30 октября 2021 года вполне может стать вторым в рейтинге самых теплых дней с 1948 года - с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима. Он сообщил, что в первых числах ноября снега не ожидается.