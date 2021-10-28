В Москве на нерабочие дни закроется часть алкомаркетов

Владельцы некоторых алкогольных магазинов получили уведомление от управ: на период с 28 октября по 7 ноября они должны прекратить работу. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, это предусматривает указ мэра Сергея Собянина от 21 октября.

В нем сказано, что на 11 дней должны прекратить работу магазины, где доля оговоренных товаров первой необходимости в ассортименте составляет меньше 30 процентов. И при этом не важно, какой профиль у этого магазина.Как и любые другие торговые точки, алкомаркеты подпали под действие этого указа. Если в магазине соотношение алкоголя и продуктов - 30 на 70, то он продолжит работу. Если акцент в пользу спиртного больше - закроется. Несколько торговых сетей, которые специализируются на торговле горячительным, уже объявили, что продолжат работу, так как необходимую долю товаров первой необходимости выдерживают. А вот небольшие торговые точки наподобие рюмочных, наливаек и винных погребков вынуждены будут свернуться на период нерабочих дней. Соблюдение указа в этот период обязательно проверят. Пользователи соцсетей не исключили, что хозяева погребков, не желая терять доход, просто добавят на прилавки продуктов "для вида".