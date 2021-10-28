В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней

Столичным салонам связи "Билайн" и "Мегафон" грозит закрытие за нарушение режима нерабочих дней.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский, салоны связи вопреки коронавирусным ограничениям работали на Новом Арбате. По этим фактам составлены протоколы, руководители торговых точек вызваны для разбирательства.

Салонам как юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Напомним, что режим нерабочих дней в Москве будет действовать до 7 ноября.