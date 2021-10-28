Новости

Киев переходит в "красную зону" карантина с 1 ноября 22:18
В Москве на младенца рухнул строительный забор 21:59
Врач: Переболевшие ковидом через полгода могут снова им заразиться 21:58
Суд арестовал экс-руководителя "Главного управления обустройства войск" 21:51
Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19 21:40
Facebook сменила название 21:33
Проценко: Нет целенаправленного препарата, подавляющего COVID-19 21:29
Молдавия закупит 1,5 млн кубометров газа у "Нафтогаза" 21:19
Роспотребнадзор назвал условие посещения массовых мероприятий 21:01
600 обращений получила Москалькова по вопросам защиты прав молодежи 20:54
У Роналду и его девушки будет двойня 20:28
"Газпром экспорт" изучает просьбу польской PGNiG о снижении цен на газ 20:12
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши 20:03
Власти Подмосковья могут вернуть QR-систему с 8 ноября 20:03
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе 19:58
В парке "Патриот" развернули госпиталь для больных COVID-19 19:54
Захарова: В охваченном беспорядками Судане находится около 300 россиян 19:48
"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа 19:20
Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете 19:06
ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату 19:05
В Новой Москве у метро после ДТП сгорела Tesla 19:03
В выходные столичный воздух прогреется до рекорда 19:01
СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 18:54
В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 18:42
АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 21:58
Рубрика: Общество

Врач: Переболевшие ковидом через полгода могут снова им заразиться

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, через шесть месяцев могут заразиться по второму кругу. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19

По его словам, на этот счет есть четкие рекомендации Минздрава: переболевшим пациентам через полгода лучше привиться.

Последние две волны, добавил Проценко, показали, что течение заболевания изменяется.

"Укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани, - объяснил он в эфире телеканала "Россия 1". - Если раньше это происходило в течение 7-9 дней, то сейчас это происходит молниеносно, за 2-3 дня".

В Москве, о чем ранее заявила заммэра города Анастасия Ракова, ситуация с коронавирусом остается по-прежнему напряженной.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Facebook сменила название
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе
Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности