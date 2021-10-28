Врач: Переболевшие ковидом через полгода могут снова им заразиться

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, через шесть месяцев могут заразиться по второму кругу. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, на этот счет есть четкие рекомендации Минздрава: переболевшим пациентам через полгода лучше привиться.

Последние две волны, добавил Проценко, показали, что течение заболевания изменяется.

"Укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани, - объяснил он в эфире телеканала "Россия 1". - Если раньше это происходило в течение 7-9 дней, то сейчас это происходит молниеносно, за 2-3 дня".

В Москве, о чем ранее заявила заммэра города Анастасия Ракова, ситуация с коронавирусом остается по-прежнему напряженной.