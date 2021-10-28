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28.10.2021 19:16
Рубрика: Власть

Рядом с Владивостоком нашли две площадки для строительства нового города

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Приморские власти определили две площадки - "Спутник" и "Байкал" площадью 383 гектара и 430 гектаров соответственно - для строительства нового города Спутник. Речь идет о создании нового города-спутника в 30 километрах от Владивостока, соглашение о котором было подписано на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Предполагается, что это будет город населением 300 тысяч человек. Он позволит объединить Владивосток и город Артем в одну агломерацию с численностью населения более миллиона человек и, таким образом, обеспечить высокое качество городской среды, а также доступные цены на жилье.

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Обе площадки размещены на территории опережающего развития "Надеждинская". По словам министра строительства Приморья Виталия Блоцкого, ведутся предварительные расчеты объема жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, всего, что нужно для комфортного проживания.

Предполагается, что на площадке "Спутник" возведут жилье на 47 тысяч жителей, на "Байкале" - жилые кварталы на 50 тысяч жителей и рекреационную среду. Сейчас создается мастер-план города.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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