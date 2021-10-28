Как вписать Спутник в орбиту Владивостока

В выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 30 сентября "Российская газета" привела мнения экспертов о строительстве города вблизи Владивостока. Хочу поделиться своим видением этой перспективы.

Итак, глава минвостокразвития Алексей Чекунков предложил создать на территории Надеждинского района новый город - Спутник. Это якобы позволит довести численность жителей Владивостока до миллиона человек. Здесь меня удивляет позиция правительства края: получается, не принят во внимание принцип местного самоуправления! Как город может входить в состав муниципального района? Или минвостокразвития собирается создать собственный муниципалитет? В любом случае придется вносить изменения в административно-территориальное устройство (АТУ) Приморского края.

На мой взгляд, надо не создавать новый город, а включить, наконец, в состав Владивостокского городского округа (ГО) территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (возможно, и Шкотовского района), которые необходимы для развития Владивостока до мегаполиса, соответствующего его миссии в России и АТР. Для этого следует уточнить АТУ края. Эта тема очень актуальна и не раз поднималась при градостроительном проектировании не только Владивостока, но и целого ряда городов и районов Приморья.

Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского. Давно стало понятно, что территорий, необходимых для развития приморской столицы на перспективу, недостаточно. Еще при разработке технико-экономического обоснования генерального плана Владивостока в 1973 году предлагалось включить в границы города часть территорий Артема и Надеждинского района. Когда в 1993 году началась реформа органов местного самоуправления, сложились благоприятные условия для совершенствования АТУ края. Поскольку агломерации тогда правового статуса не имели (не имеют и сейчас!), вариант включения Артемовского и Надеждинского районов в административные границы Владивостока с созданием двух новых городских районов предложили опять. Не прошел. Аналогичные идеи краевые архитекторы представили руководству Приморья в декабре 1993-го, в феврале 1994-го, мае и августе 1995-го и в ноябре 1996 года… В 1998-м "Концепция совершенствования административно-территориального устройства Приморского края", несмотря на апробацию в Российской академии архитектуры и строительных наук, тоже была положена под сукно. В концепции генплана Владивостока (1999-2003 годы) прорабатывались три направления развития города: северный, южный и средний, где северный рассматривался как основной. В начале 2008 года при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012 правительство РФ поручило приморскому губернатору подготовить предложения о развитии Владивостока до мегаполиса с численностью населения до 2-2,5 миллиона человек. Но в сентябре 2008 года грянул мировой финансовый кризис, и об идее пришлось на время забыть.

В 2014 году была-таки создана (на бумаге) Владивостокская агломерация. Но семилетняя практика показала, что в ней, не имеющей установленного федеральным законом правового статуса, регулирование градостроительства и землепользования не улучшилось, хотя у муниципалитетов изъяли часть их законных полномочий. Проблемы усугубляются нередкими столкновениями федеральных, региональных и частных интересов при размещении предприятий и использовании земель. В частности, уже просматриваются возможные коллизии в границах ТОР "Надеждинская" и при расширении Владивостока в северном направлении. Генеральный план Артема и схема территориального планирования Надеждинского района многого не учитывают. Естественно, что администрации муниципалитетов стремятся вести земельное урегулирование в своих интересах, а перспективы прироста территорий Владивостока в единственно реальном направлении их не волнуют. Так что появление нового поселения в Надеждинском районе создаст немало проблем в регулировании градостроительной деятельности на территории перспективного развития Владивостокского городского округа.

Разумно будет передать в границы Владивостока территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (или их часть)

Необходимо другое - незамедлительно передать в границы этого ГО все или часть площадей Надеждинского района и Артемовского городского округа, то есть изменить административно-территориальное устройство в масштабах агломерации. Без этого превращение Владивостока в город-миллионник невозможно. Категорически недопустимо создавать новый город Спутник - некий конкурент столице Приморья.

Площадь территории Владивостокского ГО составит около 2700 квадратных километров.

Этим решается целый комплекс проблем. Владивосток получит крупные территориальные ресурсы для всех видов строительства и размещения новых предприятий и производств. Численность населения объединенного города уже сейчас составляет около 750 тысяч человек, так что с учетом перспектив, намеченных ВЭФ-2021, достижение рубежа в один миллион человек вполне прогнозируемо. Появится возможность сократить расходы на управление всей агломерацией. Международный аэропорт Владивосток не придется ассоциировать с Артемом или Кневичами. Возрастет имиджевая роль бренда "Владивосток".