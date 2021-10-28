В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей "ковидного" госпиталя

Медики первой городской больницы Благовещенска, которая уже полтора года работает как "ковидный" госпиталь, получили трогательное видеопослание от выпускников школы №27.

Ролик с флешмобом, подготовленным ребятами, появился на страницах в Instagram больницы и школы.

"Спасибо! Медики, вы - классные! Вы - гордость. Вы - герои. Вы - образец. Вы - чудо. Вы - лучшие. Спасибо!" - такие фразы показали на карточках выпускники, и в завершение выстроились в большое красное сердце.

"Дорогие ребята! Спасибо вам от лица всей нашей команды! Нам сейчас действительно очень нелегко. Борьба с коронавирусом ведется уже более полутора лет. Наши медики отдают этой борьбе все силы, нередко жертвуют собой, ведь приходится каждый рабочий день, каждое дежурство сталкиваться со смертельной угрозой. Это закалило наш характер, но в сердцах врачей, медсестер, санитарочек по-прежнему живут тепло, отзывчивость и доброта. Ваше "спасибо" ободряет нас и придает энергии. А значит, мы преодолеем все! Берегите себя, будьте здоровы! С искренней благодарностью от имени всех медиков БГКБ", - поблагодарил участников акции главврач больницы Александр Сучков.

Тем временем

На сайте медучреждения публикуются слова благодарности и поддержки от амурчан. Люди рассказывают свои истории о том, как медики спасли их родных и помогли им самим. Есть даже коллективные письма от пациентов отдельных палат.

"Мы искренне переживаем за всех врачей из-за этого коронавируса. Столько больных. Мы тоже заболели. Хочется надеяться и верить, что больше ни один медик не заразится и не пострадает от этой пандемии, и все пойдет на улучшение. Берегите себя. Такая болезнь ужасная - враг человечества и кроме медиков некому с ней бороться. Одни медики на поле боя в борьбе за человечество. Слезы ручьем текут. Дай Бог здоровья!" - написали в одном из отзывов.