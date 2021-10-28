Застройщик: Упавший в Хабаровске башенный кран был исправен

Кран, упавший на строящуюся в Хабаровске детскую поликлинику, находился в исправном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фирмы-застройщика.

- Допуски все есть, документально все готово, все проверено Гостехнадзором, все в норме. Техосмотр крана проводится как положено, раз в три или шесть месяцев, - рассказал собеседник агентства.

Напомним, вечером 26 октября на фасад строящегося здания детской поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске рухнул башенный кран. Погиб один человек - сотрудник подрядной организации. Кроме того, получил серьезные травмы крановщик. Он госпитализирован и его состояние продолжает оцениваться как тяжелое.

По словам представителя фирмы-застройщика, погибший - гастарбайтер, гражданин Узбекистана. Он вышел на подработку, чтобы убрать строительный мусор.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) возбуждено уголовное дело. Следователи СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области рассматривают возможные причины случившегося. Среди них - технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации.

Проводит проверку и прокуратура края.