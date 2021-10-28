Застройщик: Упавший в Хабаровске башенный кран был исправен

Новости

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 09:08
Эксперт сообщила, что COVID-19 способствует облысению 09:01
В Москве из-за коронавируса закрылась сфера услуг 08:51
Роспотребнадзор дал советы, как вести себя после вакцинации от COVID 07:41
"Вашингтон" проиграл "Детройту", несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова 07:35
В Минфине назвали уровень госдолга регионов 07:27
Реабилитолог рассказал о "второй пандемии" в России 07:20
В Арктике обнаружены обломки судна-охотника за нацистскими шпионами 07:13
В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки 07:04
Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту 07:02
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции 06:18
Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля 06:01
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 05:39
В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей ковидного госпиталя 05:34
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 05:32
Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров" 05:11
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной 04:27
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 08:51
Рубрика: Происшествия

Застройщик: Упавший в Хабаровске башенный кран был исправен

Текст: Инесса Доценко

Кран, упавший на строящуюся в Хабаровске детскую поликлинику, находился в исправном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фирмы-застройщика.

Возбуждено уголовное дело после падения башенного крана в Хабаровске

- Допуски все есть, документально все готово, все проверено Гостехнадзором, все в норме. Техосмотр крана проводится как положено, раз в три или шесть месяцев, - рассказал собеседник агентства.

Напомним, вечером 26 октября на фасад строящегося здания детской поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске рухнул башенный кран. Погиб один человек - сотрудник подрядной организации. Кроме того, получил серьезные травмы крановщик. Он госпитализирован и его состояние продолжает оцениваться как тяжелое.

По словам представителя фирмы-застройщика, погибший - гастарбайтер, гражданин Узбекистана. Он вышел на подработку, чтобы убрать строительный мусор.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) возбуждено уголовное дело. Следователи СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области рассматривают возможные причины случившегося. Среди них - технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации.

Проводит проверку и прокуратура края.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии