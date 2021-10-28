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28.10.2021 11:50
Рубрика: Общество

Как в Омске жильцы пытаются спасти от сноса песочницу и турники

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омске администрация Центрального округа приняла решение демонтировать детскую площадку на улице Декабристов. Игровое оборудование не соответствует требованиям безопасности.
Соседи назначили "часовых" и круглосуточно охраняют территорию. Фото: Наталья Граф/РГ Соседи назначили "часовых" и круглосуточно охраняют территорию. Фото: Наталья Граф/РГ
Соседи назначили "часовых" и круглосуточно охраняют территорию. Фото: Наталья Граф/РГ

- На прошлой неделе к нам во дворы приехал грузовик с рабочими. Они достали болгарки и собрались спиливать турники и качели, - рассказывает старшая многоквартирного дома по улице Декабристов 157 Татьяна Гейдарова.

Фото: СК по Омской области
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Взбудораженные соседи из трех пятиэтажных общежитий высыпали на улицу и встали на защиту игровых конструкций.

- В наших домах проживают несколько десятков маленьких ребятишек. На всю округу это единственное место для игр, - возмущается омичка Лариса Толстякова. - Мамам с малышами пойти больше некуда.

Детская площадка между тремя общежитиями в самом центре города появилась еще в советские годы. Однако за несколько десятилетий игровые формы ни разу не ремонтировались. Все это время местные жители следили за ее состоянием как могли. На собственные деньги огородили стадион, установили песочницу, соорудили лебедей из старых покрышек.

- Ежегодно мы проводим субботники, выкашиваем траву, красим железные трубы, - утверждает Татьяна Гейдарова.- Несколько раз обращались в администрацию, просили хоть как-то помочь нам в благоустройстве дворов, например, песок привезти. Но никакой помощи так и не дождались. А теперь и вовсе попали под снос.

Детская площадка на Декабристов - единственное место для игр ребятишек из трех пятиэтажных домов. Фото: Наталья Граф/РГ

Разъяренные жильцы не позволили "благоустройщикам" начать демонтаж. На руках у рабочих не оказалось никаких актов или предписаний. Среди соседей тут же поползли слухи о том, что на участок положили глаз предприниматели, построившие рядом двухэтажный комплекс. Якобы площадку закатают в асфальт и сделают на ее месте автомобильную стоянку. Горожане назначили "часовых" и круглосуточно охраняют территорию от возможных захватчиков.

Однако в администрации Центрального округа корреспонденту "РГ" объяснили, что приняли решение о демонтаже игровых конструкций исключительно из благих побуждений.

- Прокуратура внесла нам представление о том, что на площадке имеются нарушения требования безопасности, - пояснил "РГ" начальник отдела ЖКХ Центрального административного округа города Омска Федор Аксенов. - Вот, видите - торчит кусок сетки-рабицы? А ребенок может задеть ее и пораниться. Кто будет за это отвечать?

В бюджете муниципалитета не заложены деньги не ремонт и содержание детских площадок. Поэтому у нас, к сожалению, один выход - снести опасные элементы. Иначе администрации грозит крупный штраф в несколько сотен тысяч рублей. Это уже далеко не первая детская площадка в городе, которую мы вынуждены демонтировать.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что несчастные случаи с детьми в омских дворах действительно происходят с печальной регулярностью. Прошлым летом общественники проинспектировали около двухсот уличных игровых комплексов. Четверть из них оказалась непригодна для игр. Качели заржавели, карусели сломаны, футбольные ворота не закреплены, а из деревянных грибков и песочниц торчат штыри, гвозди и доски.

Еще несколько лет назад омские управляющие компании начали массово отказываться от обслуживания детских площадок.

- Как правило, земля, на которой находятся игровые комплексы, не оформлена в собственность жителями дома, а значит, не является их общим имуществом, -говорит исполнительный директор Регионального центра "ЖКХ Контроль" Омской области Мария Заздравных .- В тариф "Уборка придомовой территории" игровые зоны не входят.

Жилищники утверждают, что обслуживание игровой площадки, находящейся на неразграниченной территории, не их обязанность. И юридически они абсолютно правы. В результате "бесхозные" детские и спортивные площадки постепенно разрушаются и становятся небезопасными.

- Между тем согласно закону за общее состояние игровых зон несут ответственность владельцы той территории, на которой они расположены, - резюмирует эксперт региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Омской области Аркадий Лунев. - Если земля является муниципальной - значит, муниципалитет и должен обслуживать эти площадки.

Но как оказалось, городской администрации проще снести турники и качели и забыть о проблеме. Пусть ребятишки играют на заросшем бурьяном пустыре. Зато в безопасности.

Жители улицы Декабристов намерены отстоять площадку от сноса. Фото: Наталья Граф/РГ

В свою очередь чиновники утверждают, что в сложившейся ситуации виноваты сами омичи. Городские власти якобы постоянно предлагают жителям домов, в чьих дворах установлены игровые и спортивные элементы, оформить документы на землю и решением общего собрания принять площадки в собственность. В таком случае их вновь будут обслуживать управляющие компании, как было раньше. Однако нерадивые владельцы квартир не занимаются этим вопросом, вот и образовался "юридический коллапс".

- Казус в том, что мы на протяжении года пытаемся оформить землю под площадкой в собственность, оббили уже пороги всех инстанций, но безрезультатно,- говорит Лариса Толстякова.

P.S.

В администрации Центрального округа корреспонденту "РГ" пообещали помочь жильцам в получение разрешения на использование земельного участка под благоустройство. Детскую площадку на улице Декабристов пока решили оставить в покое.

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