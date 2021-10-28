На ремонт тепловых сетей Новосибирска направят 15 миллиардов

По официальным данным энергетиков, 72 процента тепловых сетей Новосибирска служат уже свыше четверти века - это критический показатель. Откладывать масштабную замену теплосетей больше некуда, текущие ремонты больше напоминают бесконечное латание дыр. Чтобы гарантировать новосибирцам не только безопасное перемещение без риска провалиться в яму, но и обеспечить бесперебойное теплоснабжение, городу давно необходима реальная инвестиционная программа. По расчетам новосибирского филиала СГК, для приведения коммуникаций в нормативное состояние в ближайшие десять лет необходимо вложить не менее 15 миллиардов рублей.

Но согласовать инвестпрограмму муниципалитет и энергетики могут только при однозначном понимании того, что в эти годы будет происходить с тарифами. СГК уже обратилась к властям с предложением о переходе города в ценовую зону теплоснабжения, что позволит предсказуемо прогнозировать тариф на десять лет вперед.

Как показывает практика соседних регионов, такое решение выводит работу по модернизации теплосетей на качественно новый уровень. Так, например, власти Красноярского края уже рапортуют о значительных успехах.

- Благодаря переходу Красноярска в единую ценовую зону объем строительства, реконструкции и ремонта магистральных и распределительных сетей в 2021 году увеличился в 4 раза! - подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Улучшается ситуация и в Алтайском крае, где в ценовую зону переведены Барнаул, Бийск и Рубцовск. Только в этом году СГК заменит там более 30 километров сетей, инвестировав около 1,3 миллиарда рублей. При этом заметного роста тарифов переход в ценовую зону за собой не влечет (в Алтайском крае для пятидесяти тысяч жителей Бийска и Барнаула тариф за счет объединения зон котельных и ТЭЦ даже снизился на 40 процентов).

В Новосибирске ситуация, конечно, более запущена, но для конечных потребителей индексация не будет резкой. По предложению новосибирских энергетиков в случае перехода в ценовую зону тариф ына тепло ежегодно будут увеличиваться на индекс потребительских цен (ИПЦ) +2,9 процента.

- По прогнозам ИПЦ на следующий год составит 4,3 процента. В абсолютных цифрах цена за гигакалорию для потребителей, получающих тепло от СГК, составит 1614,4 рубля - это по-прежнему самый низкий тариф на тепло среди городов-миллионников, - подчеркнула директор по тарифообразованию СГК Екатерина Степина.

По оценке федеральных властей, "новая модель рынка тепловой энергии решает проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений". - Традиционная система расчета тарифа очень трудоемка и потенциально коррупциогенна. Это десятки коробок документов, в которых сложно разобраться даже специалистам. Новая модель предполагает единый принцип расчета на всю страну. Посчитать цену альтернативного строительства новой котельной может любой человек на сайте Минэнерго. "Подкрутить" расчет в угоду кому-нибудь будет невозможно, - заявил в интервью порталу НГС заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов.