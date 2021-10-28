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28.10.2021 16:59
Рубрика: Экономика

Генплан в красках

В Омске издали главный градостроительный документ в популярном формате
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8599)
Разработчики генплана Омска впервые выпустили книгу, в которой изложили суть нормативного документа в доступной форме. Уникальное издание удостоено золотого диплома Международного конкурса архитектуры и дизайна "Евразийская премия-2021".
Жителям любого города хочется знать, как он будет развиваться и строиться. Фото: PhotoXPress Жителям любого города хочется знать, как он будет развиваться и строиться. Фото: PhotoXPress
Жителям любого города хочется знать, как он будет развиваться и строиться. Фото: PhotoXPress

На днях книгу презентовали омским предпринимателям.

- Новый генплан, определяющий направления развития Омска до 2040 года, утвержден год назад. Опросы показали, что огромный, насыщенный специфическими терминами официальный документ мало кто читал. Разобраться в нем неспециалисту, предпринимателю совсем непросто, - пояснила "РГ" председатель Лиги профессионалов в недвижимости Светлана Гоненко. - Но бизнес должен хорошо ориентироваться в городском пространстве, понимать, где проектировщики и власти включили ему "зеленый", а где горит "красный".

Разработчики документа предпринимателей услышали. И наряду со стандартным, технически и нормативно обоснованным генпланом выпустили другой - понятный всем гражданам.

- Это глянцевый 280-страничный иллюстрированный альбом "Омск. Генеральный план", который отразил основные направления развития города, - пояснила главный идеолог проекта Анна Береговских. - Текст разбит на главы, снабжен пояснениями. Это поможет предпринимателям оценить перспективу, понять, как в нее вписать свой бизнес.

По словам специалистов, новый генплан, впервые представленный в цифровом пространстве, гораздо более приветлив к инвесторам, чем его предшественник. Главное, за его новостройками стоят бюджетные обязательства. Прежний документ ими был не подкреплен, но при этом довольно авторитарен. Если в планах значилось возведение бани, то поставить на этом месте прачечную было уже невозможно. Рядом с домом категорически запрещалось организовать швейный цех. В мертвую зону попал частный сектор, определенный под многоэтажное строительство. Собственники домов и участков не могли даже провести газ. При этом денег на переселение власти не выделили. Неудивительно, что старый генплан оказался невыполненным на 95 процентов.

Бизнес должен хорошо ориентироваться в городском пространстве, понимать, где горит "зеленый", а где "красный"

Новый документ расширил границы для бизнеса, показал, как будут развиваться транспорт, дорожная сеть, жилые кварталы. Летом горсовет принял правила землепользования и застройки, которые полностью соответствуют новому генплану. И теперь на специализированном сайте достаточно нажать нужную ссылку, и сразу высветится перечень видов разрешенного строительства на том или ином участке.

Впрочем, предприниматели увидели в новом проекте и недостатки.

- Серыми пятнами остаются обширные зоны объектов минобороны, недостроенного метро, а также аэропорта, что ставит под вопрос новостройки, находящиеся в зоне "красных линий", - считает руководитель Союза проектировщиков Сибири Юзеф Мосенкис.

Генплан не догма, а гибкий документ, парируют разработчики. Поэтому объекты, подкрепленные финансированием, в него можно будет вносить. Пока же здесь есть только реальные проекты.

- В частности, предложено восстановить и построить 120 километров трамвайной сети, - поясняет директор института территориального планирования "Град" Илья Бальцер. - В связи с созданием особой экономической зоны "Авангард" есть перспективы увести из Омска крупный грузовой транспорт. А вместо точечной ввести комплексную застройку бывших промзон. Это сможет заинтересовать крупных инвесторов.

Справка

Генплан Омска предусматривает:

- вовлечение под жилую застройку не менее двух тысяч гектаров новых территорий;

- строительство школ и детсадов на 51,4 тысячи мест; поликлиник на 7,3 посещений в смену; школ искусств, детских спортклубов на 20,8 тысячи мест;

- возведение студенческого кампуса, хоккейной "Арены Омск", крытого ВМХ-велодрома, академии футбола и других объектов.

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