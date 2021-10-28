В Омске издали главный градостроительный документ в популярном формате

На днях книгу презентовали омским предпринимателям.
- Новый генплан, определяющий направления развития Омска до 2040 года, утвержден год назад. Опросы показали, что огромный, насыщенный специфическими терминами официальный документ мало кто читал. Разобраться в нем неспециалисту, предпринимателю совсем непросто, - пояснила "РГ" председатель Лиги профессионалов в недвижимости Светлана Гоненко. - Но бизнес должен хорошо ориентироваться в городском пространстве, понимать, где проектировщики и власти включили ему "зеленый", а где горит "красный".
Разработчики документа предпринимателей услышали. И наряду со стандартным, технически и нормативно обоснованным генпланом выпустили другой - понятный всем гражданам.
- Это глянцевый 280-страничный иллюстрированный альбом "Омск. Генеральный план", который отразил основные направления развития города, - пояснила главный идеолог проекта Анна Береговских. - Текст разбит на главы, снабжен пояснениями. Это поможет предпринимателям оценить перспективу, понять, как в нее вписать свой бизнес.
По словам специалистов, новый генплан, впервые представленный в цифровом пространстве, гораздо более приветлив к инвесторам, чем его предшественник. Главное, за его новостройками стоят бюджетные обязательства. Прежний документ ими был не подкреплен, но при этом довольно авторитарен. Если в планах значилось возведение бани, то поставить на этом месте прачечную было уже невозможно. Рядом с домом категорически запрещалось организовать швейный цех. В мертвую зону попал частный сектор, определенный под многоэтажное строительство. Собственники домов и участков не могли даже провести газ. При этом денег на переселение власти не выделили. Неудивительно, что старый генплан оказался невыполненным на 95 процентов.
Новый документ расширил границы для бизнеса, показал, как будут развиваться транспорт, дорожная сеть, жилые кварталы. Летом горсовет принял правила землепользования и застройки, которые полностью соответствуют новому генплану. И теперь на специализированном сайте достаточно нажать нужную ссылку, и сразу высветится перечень видов разрешенного строительства на том или ином участке.
Впрочем, предприниматели увидели в новом проекте и недостатки.
- Серыми пятнами остаются обширные зоны объектов минобороны, недостроенного метро, а также аэропорта, что ставит под вопрос новостройки, находящиеся в зоне "красных линий", - считает руководитель Союза проектировщиков Сибири Юзеф Мосенкис.
Генплан не догма, а гибкий документ, парируют разработчики. Поэтому объекты, подкрепленные финансированием, в него можно будет вносить. Пока же здесь есть только реальные проекты.
- В частности, предложено восстановить и построить 120 километров трамвайной сети, - поясняет директор института территориального планирования "Град" Илья Бальцер. - В связи с созданием особой экономической зоны "Авангард" есть перспективы увести из Омска крупный грузовой транспорт. А вместо точечной ввести комплексную застройку бывших промзон. Это сможет заинтересовать крупных инвесторов.
Справка
Генплан Омска предусматривает:
- вовлечение под жилую застройку не менее двух тысяч гектаров новых территорий;
- строительство школ и детсадов на 51,4 тысячи мест; поликлиник на 7,3 посещений в смену; школ искусств, детских спортклубов на 20,8 тысячи мест;
- возведение студенческого кампуса, хоккейной "Арены Омск", крытого ВМХ-велодрома, академии футбола и других объектов.