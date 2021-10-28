Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге возросло до 16

Количество пострадавших при столкновении с трамваями в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, детей среди них нет. Двое человек доставлены в Мариинскую больницу, семеро - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в больницу №26 госпитализированы еще семеро.

По факту ЧП прокуратура Петербурга начала проверку. Свою проверку инициировал и "Горэлектротранс". На участке, где произошло ДТП, трамваи временно не ходят.

Напомним, по невыясненным пока причинам один трамвай врезался в другой возле дома №47 по улице Бухарестской.