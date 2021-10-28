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28.10.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области

Текст: Иван Егоров

Центр общественных связей ФСБ опубликовал оперативную видеозапись ликвидации в Мурманской области сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

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На кадрах показан частный дом, в котором находился террорист, части самодельного взрывного устройства, а также сам ликвидированный преступник. На оперативных фотографиях видны пулевые попадания в кевларовый щит спецназа ФСБ. А в руке устраненного боевика - револьвер, из которого он стрелял по сотрудникам.

Ранее в ФСБ сообщили о ликвидации в Кандалакше местного жителя, который был сторонником ИГ. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен. Из оперативников и гражданских лиц никто не пострадал.

На месте спецоперации было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы. По данным ФСБ, предполагаемый террорист по заданию эмиссаров "ИГ" готовил теракты на военных объектах Мурманской области.

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