В Петербурге простились с кинорежиссером Александром Рогожкиным

В Петербурге на Богословском кладбище прошла церемония прощания с народным артистом России Александром Рогожкиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на панихиде.

Проститься с режиссером пришли коллеги по цеху и поклонники творчества Рогожкина. Народный артист России Семен Стругачев, говоря о сотрудничестве с режиссером, рассказал, что Рогожкин всегда был интеллигентен, на съемках царила доброжелательная атмосфера.

Имя Александра Рогожкина вписано в золотую коллекцию отечественного кинематографа как создателя серии фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Актерам, снявшимся в этих лентах, Рогожкин фактически подарил дорогу в жизнь.

Сергей Селин и Андрей Федорцов, которых вся страна узнала по "Улицам разбитых фонарей" и "Убойной силе" на церемонии назвали Рогожкина одним из родоначальников отечественного сериального движения. Режиссер снимал отдельные сезоны этих знаковых сериалов.

Он снял пронзительные драмы "Блокпост", "Кукушка". Всего же в фильмографии Александра Рогожкина более 30 картин.

Напомним, режиссер ушел из жизни в минувшую субботу в возрасте 72 лет, причиной смерти стала тяжелая болезнь.