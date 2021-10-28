В Петербурге простились с кинорежиссером Александром Рогожкиным

Новости

Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете 19:06
ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату 19:05
В Новой Москве у метро после ДТП сгорела Tesla 19:03
В выходные столичный воздух прогреется до рекорда 19:01
СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 18:54
В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 18:42
АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
Fix Price повысит цены 18:06
На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей 18:06
В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней 17:47
На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий 17:45
Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии" 17:41
Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией 17:33
Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов 17:30
Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной 17:26
За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить 17:24
"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа 17:21
Орловские власти ввели QR-коды для спа-салонов 17:09
Жириновский предложил ввести уголовное наказание для антипрививочников 17:00
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом 16:59
Захарова: Силовики Киева сознательно идут на обострение в Донбассе 16:50
Пандемия усилила социальное неравенство 16:50
В Москве подвели итоги первого этапа исследований детского "Спутника V" 16:46
Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет 16:41
Почти у половины россиян выросла нагрузка на работе в связи с удаленкой 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 18:47
Рубрика: Общество

В Петербурге простились с кинорежиссером Александром Рогожкиным

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Богословском кладбище прошла церемония прощания с народным артистом России Александром Рогожкиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на панихиде.

Фото: photoxpress
Александр Рогожкин как зеркало национального характера

Проститься с режиссером пришли коллеги по цеху и поклонники творчества Рогожкина. Народный артист России Семен Стругачев, говоря о сотрудничестве с режиссером, рассказал, что Рогожкин всегда был интеллигентен, на съемках царила доброжелательная атмосфера.

Имя Александра Рогожкина вписано в золотую коллекцию отечественного кинематографа как создателя серии фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Актерам, снявшимся в этих лентах, Рогожкин фактически подарил дорогу в жизнь.

Сергей Селин и Андрей Федорцов, которых вся страна узнала по "Улицам разбитых фонарей" и "Убойной силе" на церемонии назвали Рогожкина одним из родоначальников отечественного сериального движения. Режиссер снимал отдельные сезоны этих знаковых сериалов.

Он снял пронзительные драмы "Блокпост", "Кукушка". Всего же в фильмографии Александра Рогожкина более 30 картин.

Напомним, режиссер ушел из жизни в минувшую субботу в возрасте 72 лет, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

В регионах Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Протест на оценку Дины Авериной отклонили, оставив ее с серебром
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности