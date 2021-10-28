В Петербурге ужесточили правила использования медотводов от вакцинации

В Петербурге ввели новые правила использования медотводов при посещении общественных мест. Если раньше эти справки действовали наряду с документами о вакцинации и перенесенном заболевании, то теперь требования ужесточаются, сообщают в Смольном.

В частности, с 8 ноября при предъявлении медотвода необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения общественного места.

Стоит отметить, что уже с 1 ноября антиковидные документы будут требовать при посещении спортивных мероприятий, с 15 - во всех учреждениях культуры, а с 1 декабря - в кафе и непродовольственных магазинах.

В регионах к медотводам относятся по-разному. Например, в Псковской области власти региона официально заявили, что если гражданину в силу состояния здоровья нельзя делать прививку, то посещать общественные места и подвергать себя риску заражения сейчас тем более не стоит.