Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 октября 2021 года № 820 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.1.22 и абзаце четвертом пункта 2-37 постановления слова "с 02.00 до 06.00" заменить словами "с 23.00 до 06.00".

1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1.30 следующего содержания:

"2.1.30. С 08.11.2021 допуск посетителей с 23.00 до 06.00 в цирки, концертные залы и организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, иные организации исполнительских искусств, объекты, предназначенные для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы".

1.3. Абзац десятый пункта 2-1, абзац восьмой пункта 2-5.10, абзац тринадцатый пункта 2-5.12, абзац шестой пункта 2-5.13, абзац восьмой пункта 2-5.15, абзац восьмой пункта 2-5.29 постановления изложить в следующей редакции:

"либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной ценной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления".

1.4. Абзац восемнадцатый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления;".

1.5. Абзацы одиннадцатый и пятнадцатый пункта 2-50 постановления изложить в следующей редакции:

"либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления".

1.6. Пункт 2-37 постановления после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения недопущения работы с 23.00 до 06.00 организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, иных организаций исполнительских искусств, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов;".

1.7. Пункт 2-50 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"С 08.11.2021 по 28.11.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение физкультурных, культурных. зрелищных, конгрессно-выставочных. торжественных. досуговых и иных мероприятий (за исключением спортивных) с 23.00 до 06.00".

1.8. Дополнить постановление пунктом 3.6 следующего содержания:

"3.6. Рекомендовать с 30.10.2021 не вакцинированным против коронавирсуной инфекции неработающим гражданам в возрасте старте 60 лет, находящимся на территории Санкт-Петербурга, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов)".

1.9. Дополнить постановление пунктами 7.10 и 7.1 1 следующего содержания:

"7.10. Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц. имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета.

7.11. Освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день проведения ими вакцинации и на следующий день после нее как в случае проведения первичной, так и в случае проведения повторной вакцинации".

1.10. Дополнить постановление пунктом 18-36 следующего содержания:

"18-36. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга во взаимодействии с администрациями районов Санкт-Петербурга и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области усилить контроль за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.5 постановления, вступающего в силу с 01.11.2021, пунктов 1.1 и 1.6 постановления, вступающих в силу с 08.1 1.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







