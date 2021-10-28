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28.10.2021 19:58
Рубрика: Общество

В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 8 ноября вводятся дополнительные ограничения для сфер развлечения и общественного питания, соответствующий пункт прописан в обновленном антиковидном постановлении Смольного.

Фото: iStock
Стало известно, какие магазины не закроют в Петербурге в нерабочие дни

В частности, предприятия общепита, кинотеатры, концертные залы и выставки должны закрываться не позже 23.00.

С 30 октября по 7 ноября, напомним, эти предприятия вообще будут закрыты.

Вводятся дополнительные ограничения и для работающих. В частности, предприятиям рекомендовано сотрудников старше 60 лет отправлять на удаленку. Если в компании кто-то из сотрудников идет на вакцинацию, то ему должны предоставлять двухдневный отгул.

Для неработающих, невакцинированных и непереболевших коронавирусом граждан старше 60 лет вводится режим самоизоляции.

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