В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе

В Петербурге с 8 ноября вводятся дополнительные ограничения для сфер развлечения и общественного питания, соответствующий пункт прописан в обновленном антиковидном постановлении Смольного.

В частности, предприятия общепита, кинотеатры, концертные залы и выставки должны закрываться не позже 23.00.

С 30 октября по 7 ноября, напомним, эти предприятия вообще будут закрыты.

Вводятся дополнительные ограничения и для работающих. В частности, предприятиям рекомендовано сотрудников старше 60 лет отправлять на удаленку. Если в компании кто-то из сотрудников идет на вакцинацию, то ему должны предоставлять двухдневный отгул.

Для неработающих, невакцинированных и непереболевших коронавирусом граждан старше 60 лет вводится режим самоизоляции.