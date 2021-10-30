Определены магазины, которые будут работать в ближайшую неделю в Петербурге

Kомитет по промышленной политике, инновациям и торговле включил газетные киоски в перечень торговых точек, которым разрешено работать в период с 30 октября по 7 ноября нынешнего года.

К списку объектов, продолжающих работать в период "длинных каникул" в обычном режиме, добавлено еще несколько. В методических рекомендациях, разъясняющих постановление правительства Санкт-Петербурга № 121, в списке разрешенных теперь числятся, в том числе, и киоски, торгующие периодическими изданиями: газетами, журналами, книгами и канцелярскими принадлежностями. Таким образом, горожане не останутся без актуальной, своевременной и достоверной информации на весь период нерабочих дней.

Перечень дополнений одобрен 28 октября на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В документе в частности значится: "При определении доли продовольственных и(или) непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте товаров в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, дополнительно в качестве непродовольственных товаров первой необходимости учитывать следующие товары: цветы, автомобильные запасные части, очки и контактные линзы, периодические печатные издания".

Напомним, вопрос о внесении периодики в перечень товаров первой необходимости неоднократно поднимался представителями средств массовой информации с городскими чиновниками. Очередная встреча состоялась 28 октября, где руководители средств массовой информаций Петербурга обсуждали этот вопрос со спикером Законодательного собрания Александром Бельским.

- Принятое решение - очень верное и долгожданное, - сказал председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. - В период ограничений особенно важно обеспечить горожан актуальной и достоверной информацией о происходящем. Для многих источником такой информации традиционно являются газеты. Теперь читатели без газет не останутся.

Методические указания и окончательный на сегодняшний день список организаций, учреждений и торговых точек, которые будут открыты в нерабочие дни опубликованы на сайте городского Kомитета по промышленной политике, инновациям и торговле.