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28.10.2021 16:22
Рубрика: Власть

Мэр Геленджика обжалует решение суда о своей дисквалификации

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Геленджика Фото: Пресс-служба мэрии Геленджика
Фото: Пресс-служба мэрии Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов отреагировал на новости о решении Геленджикского городского суда дисквалифицировать его на год по иску прокуратуры. По словам мэра города-курорта, такое внимание к нему со стороны правоохранителей - не редкость. Решение суда он намерен обжаловать Об этом Богодистов написал в своем канале в Telegram.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моем рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод, - написал глава Геленджика.

Решение о дисквалификации Богодистова суд принял после иска прокуратуры. По мнению прокурора города, мэр не выполнил в срок его законные требования, что попадает под статью 17.7 КоАП РФ.

На то, чтобы обжаловать решение Геленджикского городского суда у Богодистова есть 10 дней. Если же судебное решение все же останется в силе, он не будет иметь права участвовать в совещаниях, ставить подпись под документами как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.

Также стало известно, что вчера после проверки прокуратуры были оштрафованы начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, и начальник управления архитектуры и градостроительства Геленджика. Они вопреки требованиям федерального законодательства не ответили в установленный 30-дневный срок на обращения граждан. Оба получили штрафы по пять тысяч рублей.

Как ранее сообщала "РГ", в четверг суд в Геленджике вынес решение о дисквалификации Алексея Богодистова сроком на один год по делу об административном правонарушении. Он не выполнил законные требования прокурора.

Досье "РГ":

Алексей Богодистов родился 4 мая 1981 года в Геленджике Краснодарского края. Свою карьеру он начал в 1997 году с должности буфетчика. Спустя четыре года официально работал инспектором службы охраны в пансионате, а с 2006 года стал владельцем и директором ООО "Банк-Гигант". В 2013 году был избран депутатом Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2018 году после ухода в отставку предыдущего мэра Геленджика Виктора Хрестина, Алексей Богодистов стал и.о. мэра, а с 22 сентября мэром города-курорта. Он женат, воспитывает четырех дочерей.

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