Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани

В Астраханской области продолжаются поиски особо опасного преступника Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы.

Как сообщает ТАСС, осужденный за бандитизм мужчина совершил побег во время прогулки по дворику лечебного учреждения. По одной из версий ему удалось отогнуть армированный металлический прут ограждения и пролезть на крышу, а потом сбежать. По другой - преступник перепилил решетку.

39-летний мужчина проходит по делу о нападении в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников под Улус-Кертом. Он объявлен в федеральный розыск.

На дорогах Астраханской области выставлены дополнительные наряды полиции и Росгвардии. Усилен контроль за государственной границей с Казахстаном и сопредельными российскими регионами.