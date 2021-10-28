Суд в Крыму продлил арест зампреду запрещенного в РФ меджлиса

Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца и 20 суток, до 23 января 2022 года, срок содержания под стражей Нариману Джелялову, обвиняемому в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Такое решение суд принял на прошедшем в закрытом режиме заседании после рассмотрения ходатайства следователя регионального управления ФСБ. В суде также напомнили, что в течение трех суток это судебное решение можно обжаловать в Верховном суде РК.

По версии следствия, 23 августа 2021 года группа лиц умышленно установила на газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" взрывное устройство и произвела взрыв, который вывел объект инфраструктуры из строя. В результате без газа остались жители Перевального, несколько учреждений и воинская часть.

Задержанных в начале сентября трех человек, организовавших подрыв газопровода, суд арестовал на два месяца. Среди них был и заместитель председателя запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Нариман Джелялов. Он обвиняется в диверсии, совершенной группой лиц (пункт "а" части 2 статьи 281) и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

В рамках расследования диверсии на газопроводе ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины.