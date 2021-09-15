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15.09.2021 14:06
Рубрика: Власть

ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины

Текст: Иван Егоров

ФСБ в рамках расследования уголовного дела о диверсии на газопроводе в районе крымского села Перевальное получила сведения о связи запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис") со спецслужбами Украины.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки Минобороны Украины через "Меджлис" пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения на полуострове. Об этом на оперативном видео допроса в ФСБ подробно рассказали дядя и племянник Ахтемовы.

Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым - посредник - заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Территориальным органом безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("Диверсия"). Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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