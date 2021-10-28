В Краснодаре площадь пожара в здании увеличилась до 1500 "квадратов"

Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию сильнейшего пожара, который вспыхнул в здании торгового центра на улице Уральской в городе Краснодаре. Сейчас площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, погибших и пострадавших нет.

Когда сюда прибыли первые спасатели, оказалось, что происходит открытое горение на первом этаже. Также зафиксировано сильное задымление.

К тушению пожара от РСЧС привлекается 80 человек и 25 единиц техники, от МЧС России - 65 человека и 20 единиц техники.

На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

В 12.02 возгорание на площади 1 500 квадратных метров удалось локализовать. Работы на месте происшествия в данный момент продолжаются.