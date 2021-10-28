В Краснодаре с 30 октября по 7 ноября запретили гулять по Красной

Во время длинных выходных на центральной краснодарской улице Красной впервые за последние годы не планируется ограничения движения транспорта, поэтому она не будет полностью пешеходной. Об этом сегодня рассказали в управлении общественной безопасности и правопорядка администрации Краснодара.

Эту вынужденную меру в мэрии объясняют "недопущением распространения коронавирусной инфекции".

- Начиная с пятницы, и на весь период нерабочей недели главная улица города не превратится в пешеходный бульвар. Она будет открыта для проезда автомобилей. В сложной эпидемиологической ситуации мы не можем допустить массовых скоплений людей, - прокомментировал данное решение начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

Сообщается также, что в краевой столице усилен контроль за соблюдением масочного режима. В последние дни в краевом центре участились рейды в общественном транспорте.

Напомним, на всей территории Кубани с минувшего понедельника начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения. В первую очередь они коснутся сфер общепита, спорта, развлечений и курортов. Соответствующее постановление губернатор Вениамин Кондратьев принял по итогам заседаний регионального оперативного штаба.

Так, с 25 октября по первое декабря на Кубани приостанавливается проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий совершеннолетними разрешается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. А с 30 октября по седьмое ноября вообще приостанавливается проведение подобных мероприятий. Исключения могут быть сделаны только по согласованию с Роспотребнадзором..