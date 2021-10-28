Чат-бот закажет ужин: Как изменился загородный туризм на Урале

Пандемия, негативно отразившаяся на международном туризме, благотворно сказалась на внутреннем. Эксперты говорят об активном развитии мест отдыха в глубинке. Причем скачок стал не только количественным, но и качественным.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, сегодня регион может предложить гостям 150 загородных средств размещения - это дома и базы отдыха, клубы, санатории. Интересно, что спрос на многодневные оздоровительные туры изменился мало, а вот короткая передышка на современной, комфортабельной турбазе очень востребована.

Увы, предложение за спросом пока не поспевает. Баз отдыха на Урале, правда, немало, но большинство явно нуждается в "перезагрузке". А доля загородных отелей в общем количестве средств размещения - всего четыре процента. Между тем есть инвесторы, готовые вкладываться в такие проекты. Вопрос, где строить? В идеале нужно, чтобы не бизнес искал место вложения средств, а место уже ждало бизнес.

- Когда к нам приходит инвестор, первый его вопрос - локация. Поэтому принято решение совместно с мининвестразвития региона и управленческими округами провести в ноябре серию вебинаров с целью поиска подходящих участков для сельского, спортивного, активного и других видов отдыха. При этом надо помнить, что территория должна развиваться комплексно, да и бизнесу проще войти в большой проект, реализуемый совместными усилиями, - считает представитель агентства Валерия Кирилюк.

Начать предстоит с мастер-планов. Хотя в регионе есть и готовые предложения для инвесторов: талицкие термальные источники, глэмпинги и кемпинги в Сысерти, на озере Таватуй, кафе и отели в Кашино, Двуреченске. Там уже ведется работа над бизнес-концепцией территории и определены привлекательные локации. Кстати, бонус от федеральных законодателей - недавно разрешено строить на землях сельхозназначения небольшие дома для туристов.

Цифровизация снижает риск заражения ковидом и разгружает персонал отелей

Анализ инфраструктуры загородного отдыха, который провело агентство, подтверждает: потребность в нем действительно резко выросла. Увеличился и средний чек, и не только на услуги самого отеля, но и на дополнительные - питание, активные развлечения - от 30 до 50 процентов. Сама отрасль активно меняется с учетом новых потребностей гостей и современных технологий.

- Все больше процессов цифровизируется, - говорит Тамара Клишина, директор управляющей компании Usta Hotels. - Мы полностью ушли от бумажных носителей. Гости могут ознакомиться с инфраструктурой отелей, да и всего города, просто введя QR-код. Также легко заказать в номер любые услуги с помощью чат-бота. Это, кстати, снижает риск заражения коронавирусом, ведь контактов с персоналом меньше. К тому же мы разгружаем наших сотрудников, снижаем затраты на полиграфию.

В заведениях гостиничного холдинга цифровизированы не только сервисы для гостей, но и управление компанией. В прошлом году здесь отказались от привычного программного обеспечения, перешли на более продвинутые облачные решения.

- Мы можем из любой точки мира управлять жизнью отеля. В комплексе апартаментов мы внедрили систему, когда гость без присутствия администратора может забронировать, заплатить и самостоятельно заселиться. До конца года такая возможность появится на всех наших объектах, - подытожила Клишина.

Запрос клиентов "на цифру" подтверждает и директор группы компаний "Арамильский привоз" Анастасия Климина. Год назад ее команда начала работу над проектом парка культуры "Арамильская слобода" с историческим уклоном. Выиграли грант, создали реконструкцию казачьего острога 1675 года, с которого начинался город. Главными своими гостями Климина считает детей, а для привлечения их внимания требуется новый подход.

- Экскурсии с тактильными впечатлениями остались в прошлом. Мы поняли, что нынешним посетителям интереснее сфотографировать и снять видео. Все работают на контент, поэтому теперь вся информация в QR-кодах, - поясняет она.

Недавно команда создала для детей 3D- фильм о казачестве на Урале: возникла необходимость виртуально показать традиционную казачью одежду, кухню. Но специалистов по графике движений, моушен-дизайну найти пока очень сложно. Поэтому Анастасия и ее коллеги предложили создать в регионе своего рода маркетплейс айтишников, где можно было бы без опаски заказать услуги квалифицированного специалиста.