Роспотребнадзор: Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди

Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди. В группе риска - лица старше 65 лет. "Число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы вакцинацию от COVID-19 переносят легко и без побочных эффектов. Прививку можно делать даже с хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что у россиян старше 60 лет возможны осложнения в виде вирусной пневмонии и тромбозов.