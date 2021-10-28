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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди. В группе риска - лица старше 65 лет. "Число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее сообщалось, что пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы вакцинацию от COVID-19 переносят легко и без побочных эффектов. Прививку можно делать даже с хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что у россиян старше 60 лет возможны осложнения в виде вирусной пневмонии и тромбозов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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