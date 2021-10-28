Россияне назвали лучший автомобиль для начинающего водителя

Набираться опыта начинающему автомобилисту следует на иномарке с пробегом на "механике". Такой вывод следует из проведенного сервисом Auto.ru опроса, участие в котором приняли 1,2 тысячи пользователей.

Новый автомобиль в качестве первого предпочли всего 12 процентов опрошенных. Большинство же - 48 процентов - считают, что приобретать навыки лучше на "свежем" автомобиле с пробегом, вероятность поломок у которого существенно меньше. Немало и тех, кто уверен, что учиться нужно на машине из разряда "не жалко" - так высказались 40 процентов пользователей.

Автомобиль иностранного производства, а не отечественного, в качестве первого выбрали 67 процентов участников опроса. Причина проста - по их мнению, таких машин в хорошем состоянии больше. 62 процента уверены, что привыкать к обстановке на дорогах лучше с механической коробкой передач.

Что касается габаритов, то 63 процента россиян советуют выбирать гольф-класс - например, Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии.

- Только 15 процентов пользователей считает, что нужно присмотреться к компактным моделям: найти место для парковки в городе будет проще. Еще 13 процентов - за кроссовер: посадка в таких машинах выше, а значит, перемещаться будет комфортнее. Тех, кто отдает предпочтение большим моделям, потому что они "безопаснее", - немного, всего 9 процентов респондентов, - говорится в результатах опроса.

В ходе дополнительного исследования о конкретных моделях автомобилей для начинающих водителей, отмечает РИА Новости, самой популярной стала Toyota Camry - за новую отдали голоса 19 процентов пользователей, за подержанную - 16 процентов.

На втором месте среди машин с пробегом - Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, получившие по 11 процентов голосов, на третьей строчке разместились Mercedes E-класса и Hyundai Solaris, за которые высказались по 10,5 процента участников опроса.

В списке новых авто вторую позицию заняли Kia Rio и Skoda Octavia с показателем в 11,5 процента, за ними следует Ford Focus, который выбрали 11 процентов пользователей, на четвертом месте оказался BMW 4 серии с 10,5 процента голосов.