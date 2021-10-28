"Руспродсоюз" оценил последствия снижения импорта мандаринов из Турции

"Запрет на поставку, выданный одному конкретному предприятию на рынке в целом никак не отразится. Выпадающие объемы могут заменить как поставщики из самой Турции, так и других стран", - сказала Нагайцева. Эксперт не оценила выпадающие объемы, но отметила, что они минимальны.

Соответственно запрет не окажет влияния на цены. "Ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная. Продажи ведутся в пределах 114 - 170 рублей за килограмм в зависимости от объема партии и страны происхождения", - уточнила представитель Руспродсоюза.

С января по август этого года из Турции было поставлено более 107 тысяч тонн мандаринов на сумму более 72 млн долларов. На втором месте Пакистан, который поставил более 73 тысяч тонн мандаринов на сумму 50 млн долларов. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко, Египет и ЮАР, привела данные Нагайцева.

Всего в Россию ввозится около 800 тысяч тонн мандаринов в год.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор с 29 октября приостановил до особого распоряжения ввоз на территорию России мандаринов одной из турецких компаний из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида "Хлорпирифос". В ведомстве пояснили,что такой шаг предпринят, "чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации".