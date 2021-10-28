С начала осени темпы роста цен на бензин отстают от инфляции

С начала осени темпы роста цен на бензин, весь год обгонявшие инфляцию, стали отставать от нее. Если тенденция продолжится, то к концу года рост цен на автотопливо не превысит инфляцию, как неоднократно обещали в минэнерго. Но есть и тревожный звонок: произойдет это, по-видимому, не из-за остановки подорожания топлива на АЗС, а из-за ускорения инфляции.

Сейчас розничные цены на бензин даже оказались сдерживающим фактором для инфляции. Но существует опасность, что подорожание других товаров даст стимул для увеличения темпов их роста.

По данным Росстата, в конце августа средние цены на бензин с начала года выросли на 6,2%, а инфляция за этот же период составила - 4,58%. К 25 октября разрыв серьезно сократился - 6,9% и 6,28% соответственно. Инфляция осенью оказалась выше темпов роста цен на бензин в 7,5 раза.

Подорожание энергоресурсов - один из главных факторов, разгоняющих инфляцию, но есть и обратный эффект. Зависимость темпа роста розничных цен на бензин и уровня инфляции в стране взаимная, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Но, хотя подорожание бензина учитывается в индексе потребительских цен, розничные цены на автотопливо сейчас не являются свободно формирующимися на рынке - их рост ограничен регулятором.

Но если инфляция обгонит топливные розничные цены, что при сохранении существующих темпов возможно уже в ноябре, то бензин и дизель могут устремиться следом. Да, они не превысят ее темпы, но легче от этого никому не будет. В России сейчас действует несколько факторов, которые толкают стоимость автомобильного топлива вверх. Во-первых, это дорожающая нефть и нефтепродукты. По данным Росстата, цены на бензин российских производителей с конца прошлого года по октябрь этого года выросли в среднем на 33,3%, а на дизельное топливо - на 15,8%. В прошлом году они тоже росли, но значительно меньшими темпами - 19,8% и 9,8% соответственно.

Второй фактор - рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, которая увеличивается год от года. К примеру, акцизы на бензин с 2014 года выросли более чем в два раза с 4,15 рубля за литр почти до 10 рублей в этом году. Не меньшее значение здесь имеет ослабление рубля, который за этот же период ослаб на 20%. Налоги нефтяные компании платят в рублях, но из расчета стоимости добытой нефти в долларах.

Впрочем, в этом году главной причиной роста цен на топливо, по мнению Лишневецкой, стала убыточность торговли им на АЗС. В среднем по России торговля АИ-92 убыточна с 20-х чисел января, АИ-95 - с начала июня, а маржинальность розничной торговли дизтопливом колеблется около нуля с апреля. По оценкам на 27 октября, средняя по нашей стране чистая маржа реализации в рознице АИ-92 составила минус 2,1 рубля за литр, АИ-95 - минус 0,6 рубля за литр, летних (вкл. межсезонные) сортов дизтоплива - минус 0,4 рубля за литр, уточнила эксперт.

Сейчас к этим факторам может добавиться инфляция. Как отметила Лишневецкая, пока инфляция, наоборот, ограничивает рост цен на бензин, поскольку это условие регулятора. Но это только пока они опережают инфляцию

Топливо просто не может оставаться дешевым, когда цены на продовольственные и промышленные товары растут. Хотя бы потому, что его производство связано с целой цепочкой других отраслей, а в его изготовлении, транспортировке и реализации участвуют люди, которые получают за это зарплату и ходят в магазин.