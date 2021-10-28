СМИ: Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких

71-летний народный артист Российской Федерации Борис Щербаков вновь госпитализировали с пневмонией.

Напомним: в августе этого года актер уже был в больнице с двусторонним воспалением легких. (Перед тем коронавирус у Бориса Васильевича не подтвердился.

Теперь же, утверждает Mash, Щербаков попал в одну из московских клиник "с пневмонией средней тяжести и небольшим поражением легких". При этом, уточнено ресурсом, "ситуация осложнена проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями".

Результаты ПЦР-тест артиста пока не готовы.

Борис Щербаков родился в 1949 году в Ленинграде. На экранах - с начала 60-х. Дебютом актера стала роль Глебки в "Мандате" Николая Лебедева.